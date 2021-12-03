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Президент Армен Саркисян встретился с дочерью Вано Сирадегяна

Президент Армен Саркисян встретился с дочерью Вано Сирадегяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня в президентской резиденции встретился с дочерью писателя, государственного деятеля Вано Сирадегяна Арпи Сирадегян.  Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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