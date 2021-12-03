Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-12-21

ЕРЕВАН, 3 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 декабря, курс доллара США вырос на 1.49 драмa и составил 489.99 драм. Курс евро вырос на 0.31 драмa и составил 553.44 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.65 драм. Курс британского фунта вырос на 0.12 драмa и составил 650.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 296.31 драмa и составила 27805 драм. Цена серебра сократилась на 6.23 драмa и составила 352.8 драм. Цена платины сократилась на 96.42 драмa и составила 14776.82 драм.