В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

3, с 4 по 8 декабря на всей территории республики осадков не ожидается. По ночам и в утреннее время дороги в горных и предгорных районах будут заледеневшими. Ветер северо-западный, с порывами 2-5 м/с.

Как сообщили «Арменпресс», в Центре гидрометеорологии и мониторинга, температура воздуха существенно не изменится.

В Арцахе также 3 и 4 декабря осадков не ожидается.