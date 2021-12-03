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В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

3, с 4 по 8 декабря на всей территории республики осадков  не ожидается. По ночам и в утреннее время дороги в горных и предгорных районах будут заледеневшими. Ветер северо-западный, с порывами 2-5 м/с.

Как сообщили «Арменпресс», в Центре гидрометеорологии и мониторинга, температура воздуха существенно не изменится.

В Арцахе также 3 и 4 декабря осадков не ожидается.
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