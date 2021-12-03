Военные летчики проводят учебно-тренировочные полеты: Министерство обороны Армении

Военные летчики проводят учебно-тренировочные полеты. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, уточняя, что 2-3 декабря, согласно новой учебной программе, были проведены учения по пожаротушению на вертолетах.

Отмечается, что в случае необходимости военные летчики готовы активно участвовать и в тушении лесных пожаров.