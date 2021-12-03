В 2022 году финансирование науки из госбюджета вырастет почти на 85%: премьер- министр Армении

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, посвященное направлениям финансирования научной сферы, предусмотренным государственным бюджетом на 2022 год.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате премьер-министра. В обсуждении приняли участие руководители заинтересованных ведомств, а также представители частного сектора.

Премьер-министр отметил, что в 2022 году финансирование науки по сравнению с 2021 годом вырастет примерно на 85%, а суммы, выделяемые на тематические научные исследования, увеличатся в 2,5 раза, составив 6,7 млрд. драмов. Финансирование науки по сравнению с 2017-2018 гг. удвоится.

Премьер-министр отметил необходимость правильного распределения предоставляемого сфере финансирования, что будет способствовать не только повышению зарплат, но и фиксированию конкретных результатов в среднесрочном разрезе, что в дальнейшем отразится и на экономике.

В частности, было отмечено, что они будут направлены на модернизацию инфраструктур сферы науки, восстановление научных центров, развитие профессиональных возможностей, переподготовку молодых ученых за рубежом, поощрение программ обмена опытом, проведение международных конкурсов. Была подчеркнута необходимость принятия Закона «О высшем образовании и науке».

Председатель Госкомитета по науке Саргис Айоцян представил программы и мероприятия, предусмотренные в сфере научно-технической деятельности на 2022 год.

На совещании были представлены различные точки зрения и предложения, направленные на продолжительное развитие сферы науки.

Никол Пашинян подчеркнул нацеленность правительства на содействие прогрессу в сфере науки и отметил важность последовательного сотрудничества с частным сектором.