AFP: ОАЭ подписали контракт на приобретение у Франции 12 истребителей

Объединенные Арабские Эмираты и Франция достигли договоренности о приобретении 80 французских многоцелевых истребителей Rafale и 12 многоцелевых вертолетов Caracal. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Помимо присутствия трех французских военных баз на территории ОАЭ взаимное доверие (между Францией и Эмиратами) отражается в приобретении 80 самолетов Rafale, 12 вертолетов Caracal и связанных с ними деталей", - говорится в пресс-релизе. Заказ ОАЭ на истребители Rafale стал самым крупным с момента их ввода в эксплуатацию в 2004 году.

По данным AFP, контракт был подписан по случаю визита президента Франции Эммануэля Макрона в Дубай. Церемония подписания соглашения между Францией и ОАЭ проходила с участием наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.