Китай поддерживает выбранный армянским народом путь развития: Фан Йонг

3-4 октября 2021 г. в Армяно-Российском (Славянском) университете пройдет Международная конференция «Китай-Евразия».

Как передает «Арменпресс», ее организовали Фонд «Совет политических и стратегических исследований Китай-Евразия» и Армяно-Российский (Славянский) университет. Конференция проходит при содействии посольства Китайской Народной Республики в Армении.

Касаясь конференции, ректор Армяно-Российского университета Армен Дарбинян отметил, что данная конференция будет стимулировать развитие китаеведения в Армении, распространит информацию об отношениях Китая с другими странами Евразии.

Мгер Саакян, председатель-учредитель организационного комитета конференции, кандидат политических наук, отметил, что главная цель конференции - стать международной площадкой для научных дискуссий об отношениях между Китаем и странами Евразии. Это хорошая возможность для армянских и зарубежных ученых обменяться мнениями, сравнить методологии, используемые в разных странах, и способствовать междисциплинарному диалогу.

«Уже стало традицией, что каждый год в это время Армения становится центром очень важных обсуждений о Китае и Евразии», - подчеркнул Мгер Саакян.

«Как хороший друг и партнер Китай твердо поддерживает путь развития, выбранный армянским народом, готов поделиться с Арменией полезным опытом управления и экономического развития», - сказал посол Китая в Армении Фан Йонг.

По его словам, у армян и китайцев много общего: древняя цивилизация, богатая культура, гибкое мышление. Это те факторы, которые сегодня составляют основу эффективного сотрудничества.

В завершение своего выступления посол отметил, что в следующем году Китай и Армения будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, что является важным событием в истории двусторонних отношений. Сотрудничество Китая и Армении выйдет на новый уровень, в результате чего выиграют обе страны и оба народа.