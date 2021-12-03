Цены на газ в Европе снизились почти на 5%

Цены на газ в Европе на открытии торгов снижаются почти на пять процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Так, в самом начале сессии январские фьючерсы по индексу голландского хаба TTF торговались на уровне 1060 долларов за тысячу кубометров, а через несколько минут упали до 1055 долларов. Это на 4,8 процента ниже расчетной цены предыдущего дня — 1108 долларов. За два часа торгов максимум составил примерно 1080 долларов — на 2,6 процента ниже расчетной цены.

По подсчетам РИА Новости, средняя цена январских фьючерсов в ноябре снизилась до 960 долларов за тысячу кубов, что на 140 долларов (или почти на 13 процентов) ниже аналогичного октябрьского показателя.

В течение всей осени европейский газовый рынок лихорадило: если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а 6 октября установили исторический рекорд — 1937 долларов. Эксперты объясняли это низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

В ноябре, на фоне сообщений о том, что "Газпром" приступил к закачке топлива в европейские ПХГ, цены пошли вниз, но затем опять подскочили выше 1100 долларов. Поводом для этого стали новости о приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".