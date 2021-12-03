65-летний житель Арцаха заблудился, оказался на контролируемой Азербайджаном территории и был задержан

Служба национальной безопасности Республики Арцах принимает меры по возвращению 65-летнего жителя Арцаха, который заблудился на контролируемой Азербайджаном территории и был задержан.

Как передает «Арменпресс», СНБ Арцаха сообщила, что 3 декабря около 13:00 поступил сигнал о пропаже жителя города Чартар Мартунинского района.

В результате мер, предпринятых на основе поступившего сигнала, выяснилось, что упомянутый гражданин Республики Арцах заблудился и оказался на территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Азербайджана. Он был задержан.