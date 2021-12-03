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Глава МИД Канады от имени страны выразила солидарность с армянским народом

Глава МИД Канады от имени страны выразила солидарность с армянским народом

Канада выражает армянскому народу свою солидарность.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Стокгольме.

«Я в ОБСЕ встретилась со своим армянским коллегой, выразила солидарность Канады с армянским народом и повторила, что Канада глубоко обеспокоена столкновениями на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли армянские военнослужащие», - написала Жоли.


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