Глава МИД Канады от имени страны выразила солидарность с армянским народом

Канада выражает армянскому народу свою солидарность.

Как передает «Арменпресс», об этом в своем микроблоге в Twitter написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Стокгольме.

«Я в ОБСЕ встретилась со своим армянским коллегой, выразила солидарность Канады с армянским народом и повторила, что Канада глубоко обеспокоена столкновениями на границе Армении и Азербайджана, в результате которых погибли армянские военнослужащие», - написала Жоли.