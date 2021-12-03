ANIF приводит в Армению новых крупных партнеров

Фонд государственных интересов Армении, ANIF был создан для привлечения иностранных инвестиций, содействия росту экспорта и софинансирования инвестиций в крупномасштабные проекты в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил директор ANIF Давид Папазян на встрече с журналистами.

По словам Давида Папазяна, для внедрения каждой крупной инвестиционной программы требуются месяцы, а иногда и годы, прежде чем она станет видимой для общественности.

«В июле 2021 г. было объявлено, что в рамках одного из таких проектов совместно с компанией «Air Arabia» будет создан национальный авиаперевозчик «Fly Arna». С апреля, мая 2022 года национальная авиакомпания «Fly Arna» начнет регулярные рейсы по четырем начальным направлениям.

Другим крупным проектом в Армении стало вложение 174 млн долларов в реализацию крупнейшего в Армении промышленного энергетического проекта мощностью в 200 мегаватт.

Победителем конкурса стала всемирно известная компания «Masdar» из Абу-Даби, которая является одной из ведущих компаний в мире в области возобновляемых источников энергии. Наше участие здесь составляет 15%. Программа значима во всех смыслах, как с точки зрения привлечения в Армению такого крупного инвестора и всемирно признанной компании, так и с точки зрения представления Армении в качестве места для инвестиций. Кроме того, особенно важно, что с помощью этой программы Армения делает большой шаг к осуществлению столь масштабной программы в области возобновляемой энергетики, которая приобретает огромное значение в современном мире. Отмечу, что в конце 2024 года станции начнут продавать электроэнергию», - сказал Давид Папазян.

Он отметил, что в настоящее время обсуждается возможность непрерывных программ в области возобновляемой энергетики. ANIF ведет переговоры и с потенциальными инвесторами в другие программы, это процессы, о результатах которых общественность узнает после их реализации.

«Переходя к нашему второму направлению, вложению капитала, позвольте мне упомянуть, что в течение одного года команда ANIF рассмотрела более 200 заявок «Предприниматель + Государство». Семь из них были одобрены. Одна была отменена после утверждения. В данный момент другие заявки еще в процессе. Бывают случаи, когда нам отказывают, потому что мы работаем по партнерской модели. Очень важно знать, что мы - возможный партнер, а не вынужденный», - сказал Папазян.

Все программы ANIF нацелены на обеспечение заинтересованных сторон экономической, социальной и экологической устойчивости путем соблюдения соответствующих стандартов.