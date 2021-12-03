На данном этапе обсуждаются маршруты: замминистр ТУИ о разблокировании коммуникаций

Для разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе все еще обсуждаются маршруты, направления, которые могут быть в случае железной дороги.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании сообщил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Армен Симонян.

«На данном этапе все еще обсуждаются маршруты и процессы пересечения границы», - сказал Симонян.

Замминистра пока не может сказать ничего определенного.

Симонян напомнил, что в трехстороннем заявлении руководителей Армении, России и Азербайджана от 11 января железнодорожное и автомобильное сообщение признано приоритетным.

«Будут следующие направления по железной дороге. Одно направление из Ерасха в Нахиджеван, другое направление, проходящее через нашу южную часть, есть направление из Раздана через Иджеван в Азербайджан. Сегодня действует направление через территорию Грузии. Есть еще одна железнодорожная ветка в Турцию», - представил замминистра.

Речь о транзитных перевозках. Другими словами, Армения получит железнодорожное и автомобильное сообщение через Азербайджан со своим стратегическим партнером, Россией, и через территорию Нахиджевана с Исламской Республикой Иран. Это основные направления, которые могут быть разблокированы в этом случае.

Для разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе создана трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. Последнее заседание группы состоялось 1 декабря, оно будет продолжено в ближайшие дни.