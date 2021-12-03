Получение разрешающих документов на электронной платформе будет быстрее и доступнее: КГД

Комитет государственных доходов ввел электронную систему разрешающих документов, с помощью которой участники внешнеэкономической деятельности могут подавать заявки на получение любой экспортной или импортной лицензии или разрешения в электронном виде, без посещения какого-либо государственного учреждения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Комитет государственных доходов, отметив, что процесс начался с 1 октября, вводится поэтапно.

Отмечается, что система разрешающих документов проста в использовании. Специалисты КГД утверждают, что для ее использования не нужно заранее регистрироваться и получать логин. Просто хозяйствующий субъект входит в систему по удостоверению личности, соответствующие данные автоматически корректируются в базе данных других государственных органов. В частности, она идентифицирует держателя карты, автоматически загружает данные, доступные в других системах, такие как имя, фамилия, идентификатор компании, адрес и т. д., и предоставляет соответствующие полномочия.

Система также обеспечивает многоотраслевую интеграцию с системой электронного таможенного декларирования, от которой пользователи автоматически получат те же полномочия в системе разрешающих документов. Все приложенные и архивированные документы будут доступны. Также можно было создать таможенную декларацию из системы документов и разрешающий документ из таможенной декларации. В результате все данные, введенные заявителем, будут автоматически перенесены из одной системы в другую.

Система документов доступна на платформе «Единое национальное внешнеторговое окно Республики Армения» trade.gov.am. В результате полной реализации к системе будет подключено около 20 государственных органов и организаций, участвующих в процессе выдачи разрешающих документов.

Система разработана и внедрена с учетом лучших мировых практик. Модели данных ЕАЭС и ЕС были объединены, благодаря чему ее можно сравнить практически с любой другой системой внутри страны, в странах ЕС или ЕАЭС. Вновь созданная система с широким кругом бенефициаров и объемом оцифрованных данных не имеет прецедентов в области цифровизации государственного управления в Республике Армения.