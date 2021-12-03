В Грузии за реализацию наркотиков задержан гражданин Турции

В Кутаиси задержан 25-летний гражданин Турции по обвинению в реализации крупной партии наркотиков. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

По информации ведомства, перед задержанием у обвиняемого была осуществлена контрольная закупка наркотиков на основании решения судьи, а также тайная аудио- и видеосъемка процесса закупки. В результате выяснилось, что задержанный в разное время продал крупную партию наркотического вещества MDMA и героина.

В ходе обыска личной квартиры и временного жилья задержанного в Батуми полиция изъяла три упаковки метамфитамина, расфасованного для продажи.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение и реализация наркотических веществ в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от пяти до 20 лет или бессрочным заключением.

Согласно данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через "канал Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию привозят так называемые "клубные наркотики", а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.