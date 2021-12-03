В резиденции президента Армении состоялась церемония принятия присяги судей

В резиденции президента, при участии президента Республики Армена Саркисяна, 3 ноября состоялась церемония принятия присяги судей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента. Присягу приняли судьи суда первой инстанции Ширакской области Кима Арзуманян, судьи суда первой инстанции Котайкской области Анушаван Мушегян и судья Апелляционного уголовного суда Карен Бишарян.

Президент Саркисян поздравил присягнувших судей и пожелал им успехов, выразив уверенность, что они с большой ответственностью будут выполнять свои обязанности.