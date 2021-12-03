Концерт начала зимы: Государственный камерный хор «Овер» выступит с армянскими премьерами

В концерте конца сезона и начала зимы Государственного камерного хора «Овер» прозвучат произведения, которые будут исполняться в нашей стране впервые.

Как передает «Арменпресс», концерт состоится 3 декабря в Доме камерной музыки им. Комитаса.

«Это будет своеобразный экскурс хоровой музыки западноевропейских композиторов 20-го века. Они творили в одно то же время, но говорили на разных языках, имели разные мышления и представления», - отметила хормейстер Нарине Восканян.

Одной из особенностей концерта является многообразие языков: прозвучат произведения на французском, английском, латинском, а также на венгерском и эстонском языках.

Концерт посвящен 100-летию Ереванской государственной консерватории.