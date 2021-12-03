Армен Саркисян принял членов «Движения 5165» Карин Тоноян и Менуа Согомоняна

Президент Республики Армения Армен Саркисян, в ответ на письменное обращение «Движения 5165», 30 ноября принял его членов Карин Тоноян и Менуа Согомоняна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно внутренних проблем и внешних вызовов, стоящих перед страной.