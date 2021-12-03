Армен Саркисян и Сергей Копыркин обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
13:05, 3 Декабрь, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.
Президент и посол обсудили повестку двусторонних отношений, а также вопросы региональной безопасности и стабильности.
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