Армен Саркисян и Сергей Копыркин обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент и посол обсудили повестку двусторонних отношений, а также вопросы региональной безопасности и стабильности.