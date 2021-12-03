В Стокгольме состоялась встреча глав МИД Армении и Нидерландов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Стокгольме встретился с министром иностранных дел Нидерландов Беном Кнапеном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА.

Арарат Мирзоян и Бен Кнапен выразили удовлетворение позитивной динамикой развития армяно-голландских дружественных отношений.

Арарат Мирзоян представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся в результате недавней агрессии Вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения 12 мая.

В контексте решения гуманитарных вопросов, вызванных агрессией, развязанной Азербайджаном против Арцаха, была подчеркнута необходимость безоговорочного возвращения армянских военнопленных, заложников и других задерживаемых в Азербайджане лиц. Также был затронут вопрос сохранения армянского историко-культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.

Министр Мирзоян поблагодарил за поддержку и за принципиальную позицию голландского Парламента во время агрессии Азербайджана против Арцаха, а также за вынесение этого вопроса на двусторонние и многосторонние площадки.

Была отмечена важность всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта посредством мирных переговоров под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.