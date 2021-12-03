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Reuters: седьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном завершится 3 декабря

Reuters: седьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном завершится 3 декабря

 Седьмой раунд переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана в Вене завершится в пятницу, после чего европейские участники вернутся в свои страны для продолжения консультаций. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц.

"Европейцы хотят вернуться в свои столицы для консультаций... Мы готовы остаться в Вене для дальнейших переговоров", - приводит агентство слова иранского чиновника.


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