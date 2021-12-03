За прошедшие сутки спасатели подняли на поверхность тела 11 человек, погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

"Сейчас в шахте остаются 27 погибших шахтеров и 2 горноспасателя. Известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается", - говорится в сообщении.

На пятницу запланировано проветривание аварийных участков, что позволит продолжить поиски погибших шахтеров и ликвидацию последствий аварии. "Газообстановка в шахте сложная, но стабильная. Отделения горноспасателей производят разведку необследованных участков горных выработок, поиск и поднятие тел погибших шахтеров", - отмечает пресс-служба.

Сообщается также, что по состоянию на 12:00 (08:00 по московскому времени) в стационарах Кузбасса находятся 16 пострадавших. Один из них в состоянии средней степени тяжести, 15 - в удовлетворительном. Планируется выписка 13 человек.

83 человека находятся под амбулаторным наблюдением врачей.