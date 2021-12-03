В Арцахе подтвержден 51 новый случай заражения COVID-19

2 декабря в Республике Арцах проведено 260 тестов, подтвержден 51 новый случай заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Минздрав Арцаха сообщает, что зарегистрирован 1 случай смерти.

В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 96 инфицированных. Врачи состояние 17 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 51 - как тяжелое. Среди них есть и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе обследовано 24 290 граждан, из которых у 4 119 оказался положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.