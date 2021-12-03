Егише Киракосян будет присутствовать при оглашении вердикта по иску Армении против Азербайджана в Гааге

Представитель Армении в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян будет командирован в Королевство Нидерландов, чтобы присутствовать при оглашении вердикта Международного суда ООН в Гааге по иску Армении против Азербайджана. Как передает «Арменпресс», решение о командировании Егише Киракосяна в Гаагу подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Егише Киракосян также будет присутствовать при оглашении вердикта по иску, поданному Азербайджаном против Армении. Егише Киракосян будет находиться в Королевстве Нидерландов с 6 по 8 декабря.

Международный суд ООН (ICJ) сообщил, что вердикт по иску Армении против Азербайджана будет опубликован 7 декабря.

14 и 15 октября Международный суд в Гааге рассматривал иск «Армения против Азербайджана». Ереван иск против Азербайджана подал 16 сентября, на основе Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Армения обратилась в Международный суд ООН с ходатайством по принятию срочных мер. Одно из требований - возвращение армянских военнопленных, содержащихся в Баку, прекращение разрушения духовного, религиозного и культурного наследия. 14 октября, когда суд рассматривал иск Армении против Азербайджана, все манекены и каски погибших армянских воинов из бакинского «парка военных трофеев» были убраны.