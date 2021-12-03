На автодороге Гетап-Ехегнадзор произошел сход камней, в результате чего дорога стала односторонней. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МЧС РА.

«2 декабря в 13:42 в региональный кризисный центр Вайоц Дзора поступила информация, что на автодороге Гетап-Ехегнадзор произошел камнепад, в результате которого дорога была перекрыта с обеих сторон. На место происшествия выехала оперативная группа регионального спасательного управления МЧС. Выяснилось, что сход камней произошел на 3-м км трассы Ехегнадзор-Гетап (около 4,5 кубических метров). Спасатели перекрыли эту территорию. Соответствующие работы проведет администрация общины. На дороге осуществляется одностороннее движение», - говорится в сообщении МЧС.