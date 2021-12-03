Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Тихого океана у побережья острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:28 мск в пятницу землетрясения находился в 111 км к югу от города Танабе (префектура Вакаяма), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное". Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,2.