В Армении летальных исходов от Covid-19 стало меньше
11:16, 3 Декабрь, 2021
По состоянию на 11:00 3 декабря в Армении всего подтверждено 339 977 случаев заражения COVID-19, 319 476 из которых вылечились, есть 7 644 летальных исходов.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 405 пациентов.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.
За последние сутки проведено 6 484 теста. Подтверждено 399 новых случая заражения COVID-19, вылечились 995 заболевших, есть 13 летальных исходов.
Всего проведено 2 миллиона 389 456 тестирований.
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