В Армении летальных исходов от Covid-19 стало меньше

По состоянию на 11:00 3 декабря в Армении всего подтверждено 339 977 случаев заражения COVID-19, 319 476 из которых вылечились, есть 7 644 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 405 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 484 теста. Подтверждено 399 новых случая заражения COVID-19, вылечились 995 заболевших, есть 13 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 389 456 тестирований.