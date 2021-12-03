США и ЕС признали важность дипломатических контактов с Китаем

Соединенные Штаты и Евросоюз признали важность дипломатических контактов с Китаем, особенно там, где возможно конструктивное сотрудничество. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедших в четверг переговоров США и ЕС на высоком уровне по КНР.

На встрече в Вашингтоне председательствовал и генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Первая встреча такого уровня между США и ЕС прошла в мае в Брюсселе.

"Шерман и Саннино признали важность дипломатических контактов с Китаем, особенно там, где [их] интересы пересекаются и где возможно конструктивное сотрудничество", - отмечается в документе. Стороны подчеркнули, что "сотрудничают с Китаем там, где это возможно, и ответственно подходят к конкуренции и системному соперничеству" с Пекином.

Участники встречи "подтвердили, что отношения США и ЕС с Китаем носят многогранный характер, и подчеркнули важность поддержания постоянных и тесных контактов между США и ЕС по вопросам соответствующих подходов" к КНР. Они обсудили недавние встречи представителей США и ЕС с должностными лицами Китая высокого ранга, в том числе по ситуации вокруг ядерной программы Ирана, а также Корейского полуострова. Вашингтон и Брюссель, отмечается в заявлении, "подчеркнули важность ориентированного на результат взаимодействия [с Пекином] по ключевым транснациональным проблемам, таким как климатический кризис" и здравоохранение.