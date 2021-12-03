Нужно протянуть руки, взять материал и перенести его на бумагу: сборник Сатеник Мкртчян «Мы и мы»

Прозаик, переводчица Сатеник Мкртчян, которой в этом году исполняется 75 лет, вынесла на суд читателей сборник рассказов «Мы и мы».

В своих рассказах Сатеник Мкртчян обращается к проблемам в Армении, поднимает вопрос репатриации армян, живущих в зарубежных странах, и ряд других вопросов.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» писательница отметила, что «Мы и мы» - о сегодняшних армянах. Она уверяет, что армяне не бывают средними, они либо лучшие, либо худшие. «Все рассказы впервые были опубликованы в журнале «Литературная газета». Взрослые читатели читали их с удовольствием», - рассказала писательница.

Сатеник Мкртчяна часто спрашивают, почему ее темы не иссякают. Она отвечает: «Нужно лишь протянуть руки, взять материал и перенести его на бумагу».

Когда ей рассказывают о чем-то, она думает, как это преподнести и превратить в интересный рассказ.

Первая повесть Сатеник Мкртчян была опубликована в журнале «Литературная Армения», а затем в Москве вышли две книги автора, хотя в них она критиковала действительность.

В сборник «Мы и мы» Сатеник Мкртчян включила рассказы, написанные в 2018-2021 годах. Лишь одна из работ написана в 2015 году, но актуальна до сих пор. Она рассказывает о последних тридцати годах. По словам Мкртчян, мы создали себе непреодолимый тупик.

«Этой книгой я призываю всех своих соотечественников вернуться в Армению. В 2020 году, когда эпидемия дошла до Армении, я была на Урале, и я вернулась. Я сказала живущим там моим родственникам, что мне нужно ехать к своим. Я отказалась поехать в США. Если бы я была за границей, когда столько всего произошло в Армении, я бы умерла, потому что все это за границей воспринимается острее, это очень сложно, а здесь мы все вместе. Умирать, так вместе, жить, так жить тоже вместе», - заключает Сатеник Мкртчян.

Интервью вела Анжела Амбарцумян