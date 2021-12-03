Главы МИД Армении и Греции обменялись мнениями относительно процесса мирного урегулирования карабахского конфликта

2 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках 28-го заседания министров иностранных дел ОБСЕ встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД РА, министры выразили удовлетворение динамикой развития политического диалога между двумя странами, отметив в этой связи и важность активизации контактов на парламентском уровне.

Арарат Мирзоян выразил признательность правительству Греции за содействие, оказанное Армении в трудный для нее период, а также за оказание гуманитарной помощи для преодоления кризиса, вызванного агрессией Азербайджана против народа Арцаха.

Министры иностранных дел Армении и Греции также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес на региональном и международном уровнях. Арарат Мирзоян представил Никосу Дендиасу ситуацию, созданную очередной агрессией, развязанной Вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, и последними событиями.

Они также обменялись мнениями о мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Министр Мирзоян подтвердил позицию ЕС и стран-членов ЕС по всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Была подчеркнута необходимость немедленного возвращения военнопленных и других задерживаемых лиц, а также необходимость обеспечения международным организациям беспрепятственного доступа в Республику Арцах.