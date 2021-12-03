Армения этой зимой делает туристам ряд интересных предложений

Зимний рафтинг, сноукайтинг, сноубординг. В этом году Армения предстанет перед туристами по новому, с новыми интересными предложениями.

У нас в этом году есть все шансы восстановить потерю туристов, обусловленную пандемией и войной, отмечают специалисты сферы.

В беседе с «Арменпресс» в Комитете по туризму заверили, что делают все возможное, чтобы привлечь в нашу страну туристов.

Эксперт по связям с общественностью и цифровому маркетингу Комитета по туризму Гаяне Айвазян сообщила, что на зимние месяцы запланирован ряд онлайн маршрутов, направленных на повышение привлекательности Армении как страны зимних предложений.

В комитете уверены, что зима - благоприятное время для проведения целевых, маркетинговых кампаний. В основном рассматриваются Россия, некоторые европейские страны, США и Украина, которые в последнее время проявляют активность. Хотя и признают, что еще многое предстоит сделать, чтобы представить Армению в более выгодном свете, показать все достопримечательности нашей страны, которые обязательно заинтересуют туристов.

Туристические компании делают предложения, отмечая, что есть много способов активизировать поток туристов и зимой. В Армении, помимо Цахкадзора и Джермука, есть много и других способов представить себя туристам.

Директор-учредитель кампании «One way tour» Матевос Барсегян говорит, что необходимо организовывать большие мероприятия, продвигающие Армению, прежде всего, как безопасную страну.

По его словам, необходимо наладить контакты с турагентами тех стран, из которых Армения хочет привлечь туристов.

Матевос Барсегян подчеркивает, что турагентам, работающим со странами, представляющими интерес для Армении, для привлечения туристов необходимо предлагать различные варианты визитов в Армению.