Главы МИД Армении и Австрии говорили о защите культурного и религиозного наследия Арцаха на подконтрольных Азербайджану

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Швеции для участия в 28-м заседании министров иностранных дел ОБСЕ, 2 декабря встретился с министром иностранных дел Австрии Михаэлем Линхартом.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян поздравил своего коллегу с принятием ответственной миссии и выразил уверенность в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами.

В контексте развития торгово-экономических связей была подчеркнута деятельность армяно-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Была отмечена и важность активизации контактов между деловыми кругами двух стран.

Министры иностранных дел коснулись также деятельности Австрийского агентства развития в Армении. Министр Мирзоян выразил благодарность правительству Австрии за содействие, оказываемое Армении в вопросах устойчивого развития.

Главы МИД Армении и Австрии обсудили сотрудничество двух стран и в многостороннем формате, в том числе в рамках ЕС и ОБСЕ.

В ходе встречи Арарат Мирзоян подробно представил Михаэлю Линхарту ситуацию, сложившуюся в результате последней агрессии ВС Азербайджана против суверенной территории Армении.

Армянская сторона выразила удовлетворение в связи с позицией австрийской стороны относительно продолжительного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Были затронуты также гуманитарные проблемы, требующие срочного решения, вопросы защиты культурного и религиозного наследия Арцаха на подконтрольных Азербайджану территориях и необходимость беспрепятственного доступа международных организаций в Республику Арцах.