В ноябре в Арцахе зафиксирован рост рождаемости, приблизившийся к довоенным показателям

В ноябре в Республике Арцах зарегистрировано 178 рождений. Президент Арцаха Араик Арутюнян подчеркивает, что это рекорд по сравнению с предыдущими месяцами. Как сообщает «Арменпресс», об этом президент Арцаха написал на своей странице в Facebook.

«На данном этапе преодоления больших трудностей послевоенного периода хотелось бы отметить еще одно важное событие. В ноябре в Арцахе зарегистрировано 178 рождений. По сравнению с показателями предыдущих месяцев, это рекорд, максимально приближенный к довоенным показателям. Гарантией нашего успеха может быть демографический рост. Хочу заверить, что правительство Арцаха не пожалеет сил и энергии для оказания содействия посредством различных программ увеличению количества армян, проживающих в Арцахе. Всем нашим детям желаю беззаботного детства, пусть новорожденные станут символом выживания и мира нашей Родины», - написал Араик Арутюнян.