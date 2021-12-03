Арарат Мирзоян представил Гордану Радману последние развития в процессе урегулирования карабахского конфликта

В рамках 28-го заседания министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Радманом.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Гордан Радман подтвердили свою готовность предпринять шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества и полноценной реализации существующего потенциала. С точки зрения углубления политического диалога была отмечена важность активизации взаимных визитов на высоком уровне.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Министр Мирзоян проинформировал коллегу о ситуации, сложившейся в регионе в результате недавней агрессии ВС Азербайджана против суверенной территории Армении. Он также представил последние развития в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.