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Арарат Мирзоян представил Гордану Радману последние развития в процессе урегулирования карабахского конфликта

Арарат Мирзоян представил Гордану Радману последние развития в процессе урегулирования карабахского конфликта

В рамках 28-го заседания министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Радманом.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и  Гордан Радман подтвердили свою готовность предпринять шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества и полноценной реализации существующего потенциала. С точки зрения углубления политического диалога была отмечена важность активизации взаимных визитов на высоком уровне.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Министр Мирзоян проинформировал коллегу о ситуации, сложившейся в регионе в результате недавней агрессии ВС Азербайджана против суверенной территории Армении. Он также представил последние развития в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.


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