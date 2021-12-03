Европейские индексы - 02-12-21

МОСКВА, 3 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.35% и составил 15263.11 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.25% и составил 6795.75 пункта, британский FTSE снизился на 0.55% и составил 7129.21 пункта, а российский RTSI вырос на 0.18% и составил 1690.13 пункта.