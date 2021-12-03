Цены на цветные металлы - 02-12-21

ЛОНДОН, 3 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.25% и составила 2640.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.94% и составила 9421.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.09% и составила 2290.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.33% и составила 20030.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.70% и составила 38800.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.37% и составила 3215.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.36% и составила 67050.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.