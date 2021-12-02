Статья «Арменпресс» о борьбе с трафикингом удостоена премии

Материал информационного агентства «Арменпресс» получил награду в рамках ежегодной церемонии награждения за освещение борьбы с трафикингом. Автор статьи - Лилит Демурян. Конкурс был организован министерством образования, науки, культуры и спорта.

Конкурс проводится девятый год. В этом году победителями стали три участника в категории печатных и электронных материалов. Первая премия была присуждена журналистке Аракс Мамулян, вторая премия - Соне Мартиросян.

Целью конкурса - поощрение освещения борьбы с торговлей людьми и трафикингом, а также журналистов, которые освещают эту тему в своей работе, информируют общественность о ее негативных последствиях, указывают на результаты и повышают осведомленность общественности о борьбе против торговли людьми.

Представленные работы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли эксперты по проблеме трафикинга и представители журналистских организаций.