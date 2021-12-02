Состоялась встреча глав МИД Армении и Эстонии

На полях СМИД ОБСЕ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 декабря встретился с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны подтвердили взаимную готовность придать новый импульс сотрудничеству между двумя странами как на двусторонней, так и на многосторонней площадках. Особое внимание было уделено регулярным контактам между министерствами иностранных дел. Министры также подчеркнули важность углубления сотрудничества в сфере образования.

В контексте осуществления демократических реформ Арарат Мирзоян и Эва-Мария Лийметс подчеркнули важность свободных и справедливых внеочередных выборов, проведенных в Армении в июне текущего года.

Собеседники обменялись мнениями о партнерстве Армения-ЕС. В этой связи было подчеркнуто эффективное выполнение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, направленного на осуществление реформ в сферах демократии, прав человека и верховенства закона в Армении. Были обсуждены также перспективы развития программы «Восточное партнерство».

Министры иностранных дел двух стран затронули также вопросы региональной безопасности и стабильности. Арарат Мирзоян представил своей коллеге ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном против Арцаха 44-дневной войны, подчеркнув необходимость полноценного возобновления мирного процесса, направленного на всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Министр Мирзоян отметил важность позиции ЕС и его стран-членов касательного того, что нагорно-карабахский конфликт должен быть всеобъемлющим образом урегулирован в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел Армении также обратил внимание своей коллеги на ситуацию, сложившуюся в результате проникновения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения с 12 мая и недавней агрессии, подчеркнув важность адресной реакции международных партнеров, направленной на сокращение напряженность в регионе.