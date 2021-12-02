Определение статуса Нагорного Карабаха должно стать предметом переговоров: речь главы МИД Армении на СМИД ОБСЕ

Состоялось 28-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором принял участие и выступил с речью министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Арменпресс представляет речь главы МИД Армении на заседании СМИД ОБСЕ:

«Госпожа председатель,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Прежде всего, хотел бы присоединиться к своим коллегам и поблагодарить председательство Швеции в ОБСЕ за руководство Организацией в течение года.

Через год после развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха агрессивной войны и заключения Трехстороннего заявления от 9 ноября, ситуация в Нагорном Карабахе и на границах между Арменией и Азербайджаном остается напряженной. С мая 2021 года вооруженные силы Азербайджана проникли на территорию Армении. До сих пор они находятся там и усиливают свое незаконное присутствие на суверенной территории Армении.

Своими агрессивными действиями Азербайджан грубо нарушает Устав Организации Объединенных Наций и принципы Хельсинкского Заключительного акта. Излишне говорить, что действия Азербайджана также нарушают его обязательства по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года о прекращении всех боевых действий.

Проявлением применения силы являются также постоянные попытки Азербайджана не просто удерживать, но и захватить в плен новых армянских военнослужащих и мирных жителей. Азербайджан не только продолжает игнорировать призывы международного сообщества к немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных и гражданских заложников, но и в ряде случаев (в последний раз - 16 ноября) его вооруженные силы в ходе нападения на территорию Республики Армения захватывают в плен военнослужащих.

Эти насильственные действия не могут быть оправданы никаким предлогом. Продолжающееся присутствие азербайджанских вооруженных сил на территории Армении является фактором дестабилизации в нашем регионе.

Надеемся, что организованная Российской Федерацией трехсторонняя встреча 26 ноября проложит путь для принятия определенных мер по деэскалации ситуации в регионе.

Уважаемые коллеги,

Применение силы никогда не было путем к миру в целом и в нашем регионе в частности. Применение силы может разморозить конфликты на определенный период времени, но они снова заморозятся, как только не будет найдено мирного решения путем переговоров. Война может быть односторонним выбором, но мир всегда требует согласия всех сторон.

Армения желает достичь прочной стабильности на Южном Кавказе и готова к переговорам для достижения этого.

Чем раньше Азербайджан приступит к возобновлению мирного процесса, тем больше будет шансов достичь всеобъемлющего и прочного урегулирования в нашем регионе. Определение статуса Нагорного Карабаха на основе реализации права на самоопределение, безопасное и достойное возвращение перемещенного армянского населения на все территории Нагорного Карабаха должно стать предметом переговоров. Точно так же решение нерешенных гуманитарных вопросов, таких как безоговорочное возвращение всех армянских военнопленных и всех других пленных, расследование случаев насильственных исчезновений, защита культурного наследия, требует активного участия ОБСЕ и ее соответствующих мандатов.

Учитывая вышесказанное, Армения будет и дальше способствовать возобновлению полноценного мирного процесса по Нагорному Карабаху под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ в тесном сотрудничестве со всеми странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В заключение я хотел бы поприветствовать Польшу в качестве будущего председателя ОБСЕ и пожелать им всяческих успехов.

Спасибо».