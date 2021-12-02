Армения заявила на конференции КЗХО о применении Азербайджаном химоружия против Арцаха
В Гааге с 29 ноября по 2 декабря состоялась 26-я сессия конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Армянскую делегацию возглавил департамента международной безопасности МИД Георгий Кочарян.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе конференции были обсуждены вопросы реализации Конвенции о запрещении химического оружия, существующие проблемы и предстоящие шаги. Генеральным директором Организации по запрещению химического оружия был переназначен Фернандо Ариас.
Глава армянской делегации как представитель председательствующей в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) страны в ходе конференции представил совместное заявление стран-членов ОДКБ, в котором подчеркивается недопустимость применения химического оружия во время вооруженных конфликтов, необходимость сохранения технической направленности КЗХО и в этой связи отмечают опасность политизации её повестки дня. Государства-члены ОДКБ подчеркивают необходимость сохранения объективности и непредвзятости Технического секретариата в вопросах оперативного реагирования на поступающие от государств- участников Конвенции заявления о предполагаемом применении химического оружия в ходе вооруженных конфликтов.
На конференции было распространено национальное заявление Армении, в котором армянская сторона обратилась к применению содержащего химические элементы оружия в ходе развязанной Азербайджаном в 2020 году агрессии против Арцаха, выразив сожаление по поводу того, что Технический секретариат не направил миссию КЗХО по установлению фактов для расследования факта применения против Арцаха оружия, содержащего химические элементы.
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