Министр обороны Армении и посол США обсудили ситуацию на границе 

Министр обороны Армении Сурен Папикян 2 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, посол Трейси поздравила Сурена Папикяна со вступлением в должность министра обороны и пожелала ему успехов в его деятельности.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся пограничной ситуации и безопасности. Министр обороны представил текущую ситуацию в приграничной зоне, а также подходы армянской стороны к решению проблем.

В свою очередь, посол отметила, что американская сторона поддерживает ослабление напряженности и мирное урегулирование проблем, а также подчеркнула роль США в Минской группе ОБСЕ и отметила важность продолжения текущих процессов.

Собеседники также обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере.