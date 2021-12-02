Министр обороны Армении и посол США обсудили ситуацию на границе
Министр обороны Армении Сурен Папикян 2 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, посол Трейси поздравила Сурена Папикяна со вступлением в должность министра обороны и пожелала ему успехов в его деятельности.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся пограничной ситуации и безопасности. Министр обороны представил текущую ситуацию в приграничной зоне, а также подходы армянской стороны к решению проблем.
В свою очередь, посол отметила, что американская сторона поддерживает ослабление напряженности и мирное урегулирование проблем, а также подчеркнула роль США в Минской группе ОБСЕ и отметила важность продолжения текущих процессов.
Собеседники также обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-американского сотрудничества в оборонной сфере.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен