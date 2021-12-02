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Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем

Путин и Байден проведут переговоры в ближайшем будущем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут прямые контакты в ближайшем будущем.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, госсекретарь США сообщил, что провел "откровенный" разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме по ряду вопросов. Главы дипведомств доложат о его итогах президентам РФ и США, отметил Блинкен.

"У меня и главы МИД Лаврова состоялся откровенный разговор по разным вопросам. Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров с Лавровым.


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