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Глава МИД Армении провел продуктивную встречу с госсекретарем США 

Глава МИД Армении провел продуктивную встречу с госсекретарем США 

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел в Стокгольме продуктивную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщает Арменпресс, об этом глава МИД Армении написал в своем микроблоге в Twitter.

«У нас была продуктивная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи была подчеркнута необходимость полного возобновления процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - отметил глава МИД Армении.


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