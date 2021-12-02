Глава МИД Армении провел продуктивную встречу с госсекретарем США
18:26, 2 Декабрь, 2021
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел в Стокгольме продуктивную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщает Арменпресс, об этом глава МИД Армении написал в своем микроблоге в Twitter.
«У нас была продуктивная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи была подчеркнута необходимость полного возобновления процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - отметил глава МИД Армении.
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