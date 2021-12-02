Обсужден вопрос использования собранных и перечисленных в госбюджет средств Всеармянского фонда “Айастан”

На заседании Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам председатель комиссии Г.Папоян 2 декабря выступил с заявлением по поводу сообщения, распространенного Советом попечителей Всеармянского фонда “Айастан”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, рабочая группа уведомила, что не получила никаких достоверных доказательств нецелевого расходования денежных средств. Рабочая группа и внешний аудитор сообщили, что правовые ограничения не позволили им изучить первичные документы по истраченным правительством Армении денежным средствам. Г.Папоян отметил, что присоединяется к предложению премьер-министра Армении и попросил участвовавшего в заседании председателя Аудиторской палаты Л.Еоляна включить аудит израсходованной суммы в работы структуры.

По повестке заседания аргументированно и обстоятельно выступили председатель Аудиторской палаты Л.Еолян и министр финансов Армении Т.Хачатрян.