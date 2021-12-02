Вакцинированный человек может стать донором крови через 7 дней после вакцинации

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, не существует ограничений по времени для неживых, не подвергающихся репликации вакцин для донорства крови.

Как передает

Арменпресс

, об этом сообщает министерство здравоохранения Армении, предупреждая вместе с тем, что учитывая, что вакцины против SARS-CoV-2 были разработаны только недавно, было установлено, что любой человек, вакцинированный против коронавируса, в качестве меры предосторожности может стать донором крови только через 7 дней после вакцинации, если у него нет поствакцинальных побочных эффектов или симптомов.