Арарат Мирзоян принял участие в Министерской рабочей встрече государств-членов ОДКБ

В рамках 28-ой Министерской конференции ОБСЕ под координацией министра иностранных дел Армении 2-го декабря состоялась рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи министры иностранных дел государств-членов ОДКБ затронули повестку дня 28-й Министерской конференции ОБСЕ. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между странами-членами ОДКБ в рамках ОБСЕ на основе всеобъемлющей, неделимой и кооперационной концепции безопасности ОБСЕ и в соответствии с союзническими обязательствами по ОДКБ.

Министр Мирзоян представил своим коллегам последние развития, связанные с обеспечением региональной безопасности. В этой связи он подчеркнул необходимость приложения усилий союзников для деэскалации ситуации в регионе.

Коснувшись приоритетов председательства Армении в ОДКБ, Арарат Мирзоян отметил необходимость совершенствования инструментария ОДКБ, в том числе по части кризисного реагирования.