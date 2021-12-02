Азиатские индексы выросли - 02-12-21

ТОКИО, 2 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.65% и составил 27753.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.54% и составил 1926.37 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.09% и составил 3573.84 пункта, а HANG SENG вырос на 0.55% и составил 23788.93 пункта.