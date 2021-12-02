Обсуждены предложения по крупномасштабным инвестиционным проектам в сфере градостроительства

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание совета попечителей Центра поддержки инвестиций министерства экономики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, обсуждены предложения по ряду инвестиционных программ, осуществляемых при поддержке Центра поддержки инвестиций, а также вопросы, связанные с их реализацией. Во встрече приняли участие представители ответственных ведомств и компаний-авторов инвестиционных программ.

Представленные масштабные программы касались сферы градостроительства: по одному из них предлагается построить торговый центр и жилой квартал в Ереване, по другому проекту - состоящий из небоскребов бизнес-центр-комплекс и т.д.

Состоялся обмен мнениями по инвестиционным проектам, с пояснениями и наблюдениями выступили представители и заинтересованных ведомств, и инвестиционных организаций. Были обсуждены вопросы, связанные с реализуемостью, целесообразностью программ, инфраструктурной, градостроительной, экономической и другими составляющими.

Премьер-министр отметил, что привлечение и стимуляция инвестиций является одним из приоритетов правительства, при этом они должны осуществляться с соблюдением архитектурных и градостроительных норм. Никол Пашинян поручил ответственным лицам в короткие сроки обобщить вопросы, связанные с реализацией проектов, вести непрерывную работу с инвесторами, чтобы сделать программы максимально взаимоприемлемыми.