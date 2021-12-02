Ковид-статистика Грузии: новых случаев COVID-19 стало меньше, смертность остается высокой

За последние сутки в Грузии число новых случаев инфицирования COVID-19 по сравнению с предыдущим днем снизилось на 728 и составило 3 731, скончались 72 человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 853 833 случая заболевания коронавирусом, 12 191 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 295 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 796 453 человека.

В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 491 новый случай инфицирования.

На данный момент в Грузии 45 163 активных случая заболевания, из них 6 541 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 674 пациентов тяжелое, из них 379 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 144 пациента помещены в ковид-гостиницы. 37 478 человек проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 33 человека, в самоизоляции – 42 319.

В Грузии за последние сутки сделано 50 626 тестов на коронавирус: 31 151 – на антиген, 19 475 – ПЦР-тестов.

Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 1 декабря, составляет 7,37%, за две недели – 8,78%, за семь дней – 8,53%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.