США приветствуют возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании министров иностранных дел ОБСЕ 2 декабря в Стокгольме заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы призываем их (Армению и Азербайджан - ред.) добиться прогресса в гуманитарных вопросах, включая возвращение военнопленных, разминирование, в вопросах без вести пропавших, расследовать предполагаемые нарушения прав человека и международного гуманитарного права и привлечь виновных к ответственности. Я надеюсь, что все мы, включая Россию, сможем работать вместе, чтобы добиться прогресса», - сказал Энтони Блинкен.

Касаясь вопросов делимитации и демаркации, госсекретарь США отметил: «Мы призываем стороны решить такие вопросы, как делимитация и демаркация границ, восстановление экономических и транспортных связей, и продолжить работу под эгидой сопредседателей Минской группы для прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также принимает участие в 28-м заседании министров иностранных дел ОБСЕ. Пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян не исключил возможности встречи в Стокгольме Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.