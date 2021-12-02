Курц официально подтвердил свой уход из политики

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил на пресс-конференции в Вене в среду, что покидает пост председателя возглавляющей правящую коалицию с "Зелеными" Австрийской народной партии (АНП) и уходит из австрийской политики, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, за время пребывания в течение 10 лет на разных должностях в политике и постах в правительстве он научился очень многому и чрезвычайно благодарен за это время. Прошедшие недели для него были непростыми на фоне внутриполитических событий, а рождение сына стало особенным чудом и радостью в его жизни, признался Курц.

"Завтра я соберу встречу президиума партии и передам свои полномочия председателя партии, - сказал Курц. - В течение последующих недель сложу с себя все политические функции".

Ранее об этих планах Курца сообщила газета Kronen Zeitung. По информации издания, Курц принял такое решение после рождения сына. Лидером АНП должен стать министр внутренних дел Карл Нехаммер.

27 ноября Курц сообщил, что у него и его спутницы Сюзанны родился первый ребенок. Пара назвала новорожденного сына Константин.

Курц в октябре 2021 года покинул пост канцлера Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.